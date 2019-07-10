Российский тяжеловес Федоров может подписать контракт с ONE

Российский тяжеловес Юрий Фёдоров ведёт переговоры с сильнейшим азиатским промоушеном ONE.

«Сейчас проходят переговоры с компанией ONE по поводу заключения контракта с Юрием Федоровым. Есть возможность выступления Юрия на турнире 2 августа в столице Филиппин Маниле, где он может побиться в предварительном карде турнира», — цитирует News.ru Александра Хребтова, директора клуба, в котором тренируется боец.

Главным событием турнира в Маниле станет титульный бой в полулёгком весе между австралийцем Мартином Нгуеном и японцем Коёми Мацусимой.