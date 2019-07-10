Российский тяжеловес Федоров может подписать контракт с ONE - Советский спорт
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10 июля 2019 13:30ММА

Российский тяжеловес Федоров может подписать контракт с ONE

Организация остро заинтересована в бойцах тяжёлого веса, а Фёдоров имеет опыт выступлений в лиге М-1, где одержал две победы и потерпел одно поражение.

Российский тяжеловес Юрий Фёдоров ведёт переговоры с сильнейшим азиатским промоушеном ONE.

«Сейчас проходят переговоры с компанией ONE по поводу заключения контракта с Юрием Федоровым. Есть возможность выступления Юрия на турнире 2 августа в столице Филиппин Маниле, где он может побиться в предварительном карде турнира», — цитирует News.ru Александра Хребтова, директора клуба, в котором тренируется боец.

Главным событием турнира в Маниле станет титульный бой в полулёгком весе между австралийцем Мартином Нгуеном и японцем Коёми Мацусимой.

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