Хорхе Масвидаль: Можете считать, что я – тупая собака, атакую, пока меня не остановят

– Я не так талантлив, как Валентина Шевченко. Можете считать, что я – тупая собака. Я атакую, пока меня не остановят, – цитирует Масвидаля «Газета.Ru» со ссылкой на журналиста ESPN Ариэля Хельвани.
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