Хорхе Масвидаль: Можете считать, что я – тупая собака, атакую, пока меня не остановят Американский боец ММА Хорхе Масвидаль поделился эмоциями от победы над Беном Аскреном.

– Я не так талантлив, как Валентина Шевченко. Можете считать, что я – тупая собака. Я атакую, пока меня не остановят, – цитирует Масвидаля «Газета.Ru» со ссылкой на журналиста ESPN Ариэля Хельвани.

Напомним, что На турнире UFC 239 в Лас-Вегасе, который состоялся в ночь с 6 на 7 июля, 34-летний бразилец нокаутировал 34-летнего соотечественника Бена Аскрена всего за пять секунд.