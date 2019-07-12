Двое россиян подписали контракты с UFC

Российские бойцы Шамиль Гамзатов и Аскар Аскаров будут выступать в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC), сообщил их менеджер Ризван Магомедов.
– Аскаров и Гамзатов подписали контракты с UFC. Аскаров дебютирует в сентябре, – приводит слова Магомедова ТАСС.
26-летний Аскаров выиграл Сурдлимпийские игры-2017 года. 28-летний Гамзатов выиграл все 13 боев в американской организации PFL.
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