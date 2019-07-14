Нурмагомедов принял участие в популярном челлендже. Он открыл бутылку ударом руки (видео) - Советский спорт
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14 июля 2019 19:22ММАГичунцев Артур

Нурмагомедов принял участие в популярном челлендже. Он открыл бутылку ударом руки (видео)

Ранее это сделали Макс Холлоуэй и Конор Макгрегор.

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов стал очередным спортсменом, который принял участие в популярном челлендже Bottle Cap Challenge.

Напомним, суть заключается в том, чтобы открыть бутылку ударом ноги, однако, россиянин сделал это ударом руки. Соответствующий видеоролик появился в Twitter.

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