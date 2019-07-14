Нурмагомедов принял участие в популярном челлендже. Он открыл бутылку ударом руки (видео)

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов стал очередным спортсменом, который принял участие в популярном челлендже Bottle Cap Challenge.
Напомним, суть заключается в том, чтобы открыть бутылку ударом ноги, однако, россиянин сделал это ударом руки. Соответствующий видеоролик появился в Twitter.
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