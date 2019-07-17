Новоселов проведет бой против Смолякова Российский тяжеловес Максим Новоселов проведет поединок против экс-бойца UFC Дмитрия Смолякова в рамках турнира Fight Nights Global 94.

«Интрига уже в том, что это два тяжеловеса, которые в представлении не нуждаются. Оба бойца до сих пор являются загадкой для болельщиков ММА. Смоляков выступал всегда не очень стабильно. У него серия побед сменилась серией удручающих поражений… И сейчас Дима рвется в бой, хочет показать на что он способен.

А Макса Новоселова вроде бы все знают, в последнее время он засветился на просторах Интернет. Я его знаю как спортсмена в прошлом очень крепкого, он был призером чемпионата России по боевому самбо. А на что он способен сейчас? Ему нужно показать и доказать. Интрига есть, этот бой точно равнодушным никого не оставит», – цитирует Valetudo.ru главу промоушена Fight Nights Global Камила Гаджиева со ссылкой на Blood&Sweat.

Добавим, что бой должен состоятся 12 октября в Москве.

Напомним, что Новоселов несколько месяцев служил в Нагорном Карабахе военным инструктором. После возвращения стал участвовать в подпольных боях без правил. В начале 1990-х годов участвовал в криминальных разборках. В 1993 году был осужден на 14 лет колонии по обвинению в убийстве.

Отметим, что 29 июня 2019 года должен был состояться бой Новоселова с Вячеславом Дациком. Однако 16 июня Дацику сломали челюсть в турнире True Gym Fights и бой пришлось отменить.