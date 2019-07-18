Серроне и Гэтжи сразятся на турнире UFC в Ванкувере

Американский боец смешанного стиля Дональд Серроне вернется в октагон 14 сентября.
В этот день ему предстоит бой против соотечественника Джастина Гэтжи, который пройдет на турнире UFC в Ванкувере (Канада).
В крайнем поединке 36-летний Серроне проиграл американцу Тони Фергюсону, а 30-летний Гэтжи одолел бразильца Эдсона Барбозу.
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