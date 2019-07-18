Менеджер Нурмагомедова: У Мэйвезера закончились деньги, он умоляет Хабиба о поединке

Али Абдельазиз, менеджер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, сообщил, что непобежденный американец Флойд Мэйвезер до сих заинтересован о проведении боксерского поединка.
«Я должен сказать вам, что Флойд до сих пор умоляет Хабиба встретиться. У него деньги закончились просто. Вот только нам это неинтересно. Мы нацелены только на бой с Дастином Порье. В легком дивизионе много монстров, так что хотим еще сразиться с Жоржем Сен-Пьером», – заявил менеджер, чьи слова приводит «Газета.Ru» со ссылкой на TMZ.
7 сентября уроженец Дагестана встретится с Дастином Порье (США) на турнире UFC в Абу-Даби (ОАЭ).
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