Александр Емельяненко встретится с Кокляевым осенью

Российский боец Александр Емельяненко подтвердил договоренность о бое с 40-летним экс-пауэрлифтером Михаилом Кокляевым.
– Это не просто потенциально возможно, этот бой состоится. Уже договорился с организацией, которая будет его проводить. Сейчас идет подготовка, чтобы мы не просто выступили и ушли, а было большое событие.
Поединок пройдет в Москве, скорее всего, осенью. Будет время и Кокляеву подготовиться. Это в первую очередь спорт. Миша этим боем показывает, что можно прийти в спорт в любом возрасте, заниматься не просто для себя, а переквалифицироваться еще в другие виды, – приводит слова Емельяненко-младшего Sports.ru.
Емельяненко одержал 28 побед в 36 поединках. Для Кокляева этот бой станет дебютным.
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