Олейник проиграл Харрису нокаутом на турнире UFC в Сан-Антонио

Бой в тяжелой весовой категории состоялся в Сан-Антонио (США) и завершился нокаутом спустя 12 секунд.
После этого поединка на счету 42-летнего Олейника теперь 71 бой (57 побед, 13 поражений, одна ничья).
Добавим, что в главном бою вечера британский боец ямайского происхождения Леон Эдвардс одержал победу над бразильцем Рафаэлем Дос Аньосом единогласным решением судей.
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