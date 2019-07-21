Олейник проиграл Харрису нокаутом на турнире UFC в Сан-Антонио - Советский спорт
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21 июля 2019 08:09ММА

Олейник проиграл Харрису нокаутом на турнире UFC в Сан-Антонио

Российский боец смешанного стиля Алексей Олейник проиграл американцу Уолту Харрису на турнире UFC on ESPN 4.

Бой в тяжелой весовой категории состоялся в Сан-Антонио (США) и завершился нокаутом спустя 12 секунд.

После этого поединка на счету 42-летнего Олейника теперь 71 бой (57 побед, 13 поражений, одна ничья).

Добавим, что в главном бою вечера британский боец ямайского происхождения Леон Эдвардс одержал победу над бразильцем Рафаэлем Дос Аньосом единогласным решением судей.

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