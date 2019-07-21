Алексей Олейник: Разрыва крестов нет

- Разрыва крестов нет, - цитирует Олейника ТАСС.
Напомним, что сразу после поражения от американца Уолта Харриса на турнире UFC on ESPN 4 российский спортсмен был госпитализирован в одну из больниц Сан-Антонио (США).
Бой в тяжелой весовой категории между Олейником и Харрисом состоялся в Сан-Антонио (США) и завершился нокаутом спустя 12 секунд.
Добавим, что поражение от Харриса стало 13-м в карьере российского бойца при 57 победах и одной ничьей.
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