Алексей Олейник: Разрыва крестов нет Российский боец смешанного стиля Алексей Олейник рассказал, что проведенное медицинское обследование не выявило разрыва крестообразной связки колена.

- Разрыва крестов нет, - цитирует Олейника ТАСС.

Напомним, что сразу после поражения от американца Уолта Харриса на турнире UFC on ESPN 4 российский спортсмен был госпитализирован в одну из больниц Сан-Антонио (США).

Бой в тяжелой весовой категории между Олейником и Харрисом состоялся в Сан-Антонио (США) и завершился нокаутом спустя 12 секунд.

Добавим, что поражение от Харриса стало 13-м в карьере российского бойца при 57 победах и одной ничьей.