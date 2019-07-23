Магомедшарипов близок к подписанию контракта на бой с Родригесом - Советский спорт
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23 июля 2019 13:02ММАГичунцев Артур

Магомедшарипов близок к подписанию контракта на бой с Родригесом

В крайнем поединке спортсмен из РФ одолел американца Джереми Стивенса.

Российский боец смешанного стиля Забит Магомедшарипов может вернуться в октагон этой осенью.

Как сообщил журналист ESPN Ариэль Хэльвани, уроженец Дагестана ведет переговоры о поединке против Яира Родригеса.

Ожидается, что их бой пройдет на турнире UFC в Мексике, который состоится 21 сентября.

Ранее сообщалось, что бойцы должны были провести поединок этой весной, однако, Родригес получил травму, что помешало проведению встречи.

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