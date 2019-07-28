Холлоуэй сохранил титул чемпиона UFC в полулегком весе - Советский спорт
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28 июля 2019 08:28ММА

Холлоуэй сохранил титул чемпиона UFC в полулегком весе

Американский боец смешанного стиля Макс Холлоуэй одержал победу над своим соотечественником Фрэнки Эдгаром в бою за звание чемпиона в полулегком весе на турнире UFC 240.

Поединок прошел на арене «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне (Канада), продолжался все пять раундов и завершился победой Холлоуэя единогласным решением судей - 50-45, 50-45, 48-47.

Таким образом Холлоуэй защитил титул в полулегком весе.

Добавим, что после этого боя на счету Холлоуэя 21 победа (12 досрочно) и четыре поражения в 25 поединках. В активе Эдгара 23 победы (11 досрочно), семь поражений и одна ничья.

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