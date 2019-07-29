Емельяненко получил контракт от организации по кулачным боям Bare Knuckle FC - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
29 июля 2019 14:45ММАЛипкин Антон

Емельяненко получил контракт от организации по кулачным боям Bare Knuckle FC

Свой предыдущий бой российский боец провел в августе прошлого года.

Российский боец Александр Емельяненко сообщил о том, что подписал контракт с компанией Bare Knuckle FC, которая проводит кулачные бои.

«Дорогие друзья, сегодня я получил контракт от компании Bare Knuckle. Сейчас я решаю вопросы с визами для выезда на турнир. Я в порядке, я в форме. Я буду радовать вас своими победами», – сказал Емельяненко на видео, записанном на стадионе «Торпедо» имени Эдуарда Стрельцова.

Отметим, что на позапрошлой неделе Емельяненко объявил, что проведет следующий бой в конце сентября или в начале октября в организации GFC.

Емельяненко не выступал с августа прошлого года, когда провел ничейный поединок с Тони Джонсоном на турнире World Fighting Championship Akhmat 50 в Москве.

09/07 19:00Теннис
Серена потрясает. Младшая Уильямс и в 37 лет в полуфинале УимблдонаСерена Уильямс в свои 37 лет в 12-й раз вышла в полуфинал Уимблдона. Во вторник американка в трех сетах нанесла поражение соотечественнице Элисон Риске – 6:4, 4:6, 6:3.
20/07 15:30ММА
Олейник пошел на восьмой десяток. В Сан-Антонио он попробует задушить мощного нокаутераСможет ли Алексей Олейник реабилитироваться за поражение в Санкт-Петербурге? Узнаем уже в это воскресенье.
27/03 09:00Биатлон
«Юрловой за сезон – пять с плюсом!» Оценки биатлонисткам за сезон«Советский спорт» продолжает подводить итоги биатлонного сезона. Сегодня – о выступлении женской сборной России.
24/07 09:00Бокс
Кто виноват в смерти боксера Максима Дадашева?«Советский спорт» анализирует действия всех лиц, принявших участие в поединке, который привел к смерти российского боксера Максима Дадашева.
15/07 20:00Теннис
Никогда не было и вот опять: россиян – больше всех в топ-10 рейтинга АТРВпервые с 2010 года в топ-10 рейтинга АТР оказалось сразу двое российских теннисистов.
07/05 13:00Биатлон
Хорошо, что без Америки! Плохо, что без России! Изучаем календарь нового сезонаМеждународный союз биатлонистов опубликовал полное расписание соревнований в сезоне-2019/20.
23/07 21:00Хоккей
Шэн отмучился в «Салавате Юлаеве». Не факт, что в «Бостоне» будет лучшеМолодой хоккеист и уфимский клуб расторгли контракт.
18/06 09:16Фигурное катание
Загитова увела «Плохого парня» у Медведевой. Кто под что катается в новом сезонеМногие из российских звезд уже определились с музыкой для своих программ на сезон-2019/20. Здесь о ней можно не только прочитать, но и послушать.
14/07 23:15Теннис
Они бились 4 часа 55 минут. В финале Уимблдона Джокович победил ФедерераНовак Джокович обыграл в самом продолжительном финале в истории Уимблдона Роджера Федерера.
28/07 22:00Футбол
Федор Чалов: Если бы не VAR, пенальти на мне не поставили быПосле матча ЦСКА – «Локомотив» (1:0) своими впечатлениями от игры поделились нападающий армейцев Федор Чалов, полузащитник железнодорожников Владислав Игнатьев и хавбек красно-синих Яка Бийол.   
12/07 15:00Фигурное катание
Гран-при-2019: Медведева разошлась с Загитовой, но попала под Трусову с КихиройЕсли посмотреть на состав турниров коммерческой серии в начале нового сезона, то быстро понимаешь: такого крутого Гран-при мы с вами еще не видели.
20/07 12:30Бокс
Фаворит и в 40 лет. Пакьяо подерется с небитым американцемВ ночь с субботы на воскресенье в США состоится бой, который упразднит один титул WBA. Суперчемпион организации в полусреднем весе (до 66,7 кг) американец Кит Турман встретится с «регулярным» чемпионом филиппинцем Мэнни Пакьяо.
04/04 14:30Биатлон
На трибуне становится тише. Александр Тихонов покидает большую биатлонную политикуУход Александра Тихонова из большой биатлонной политики – главный итог тренерского Совета СБР.
26/03 16:30Биатлон
«Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезонУ биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной.
23/07 15:00Хоккей
«Бузова или Леди Гага? Пусть обе приезжают!» Зернов – о гостях «Авангарда»Нападающий «Авангарда» Денис Зернов – о целях на новый сезон и звездах на арене в Балашихе.
28/07 11:00Хоккей
Марков, Никулин и Салак. Главные свободные агенты КХЛРяд крутых в прошлом игроков до сих пор находятся в статусе свободных агентов.
25/03 12:30Биатлон
Где спрятан ключ к результатам Логинова, и в чем наши слабее ПидручногоЮрий Цыбанев – о непознаваемом настоящем и непредсказуемом будущем российского биатлона.
08/07 17:00Теннис
5500 долларов на ветер. За что наказали МедведеваРоссиянин Даниил Медведев оштрафован на 5500 долларов за свое поведение в матче третьего круга на Уимблдоне. Который он уступил бельгийцу Давиду Гоффену. «Советский спорт» – о том, как это было и что это значит для самого теннисиста.
28/07 15:30Футбол
«Всего-то за полторы недели Кононову удалось упорядочить спартаковский футбол»Так о тренере, в адрес которого звучат оскорбления, писала пресса в ноябре прошлого года. Пламенный трибун Отар Кушанашвили рассуждает о том, что со «Спартаком» сегодня.
11/07 23:00Теннис
Симона и королева красоты. В финале Уимблдона сыграют Халеп и УильямсВ четверг определились участницы главного матча в женском одиночном разряде на Уимблдоне.
25/07 16:00Хоккей
«Магнитогорск – самый сраный город в мире». Тальбо вспоминает о РоссииОчередной североамериканец позволил себе негативные высказывания о КХЛ и России.
25/07 13:30Бокс
Гибель Дадашева и другие трагедии на ринге. Полный список погибших боксеров«Советский спорт» вспоминает трагические истории, случившиеся со спортсменами на ринге.
20/06 14:30Фигурное катание
«Мечтала сделать что-то первой в мире». Трусова – о фигурном катании и не толькоАлександра Трусова стала героиней сюжета на официальном Олимпийском канале. В нем она рассказала, как начала заниматься фигурным катанием, о чем мечтает в спорте, о любимом герое «Игры престолов» и за что ей подарили собаку.
28/07 21:00Футбол
Семин хотел VAR? На здоровье! Итоги дерби ЦСКА – «Локомотив»Армейцы одолели «Локомотив» благодаря единственному голу с пенальти, назначенному после просмотра видеоповтора.
19/07 10:30Фигурное катание
Алексей Ягудин: Зал славы? Лет 15 назад я бы описался, но теперь – нетГостем редакции «Советского спорта» стал олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин. Вышло отличное интервью.
25/07 09:00Хоккей
Алексей Анисимов: Ставлю судьям четверку с плюсомОткровенное интервью главного арбитра КХЛ.
16/07 15:00Фигурное катание
Троллинг 99-го уровня. Как Лиза Туктамышева постебалась над всем миромНовостные ленты сегодня взорвала новость: Елизавета Туктамышева заявила, что не выступит на Олимпийских играх 2020 года.
29/07 00:00Футбол
Видео всех голов 3-го тура РПЛ«Советский спорт» собрал для вас видео всех голов 3-го тура чемпионата России.
26/07 10:15Бокс
«Я начинаю ненавидеть этот спорт, где мы друг друга бьем»Как спортсмены-бойцы провожают Максима Дадашева, умершего после боксерского поединка.
16/06 17:06Фигурное катание
Уно прилетел к Тутберидзе в Москву, Теннелл вернулась от Мишина в АмерикуСеребряный призер Олимпийских игр и чемпионатов мира Сема Уно 15 июня прибыл в Россию, чтобы начать тренировки под руководством Этери Тутберидзе.
Новости
15:09 Футбол Филиппа в «Динамо» не будет
15:00 Хоккей Павел Бучневич: С Панариным играли в сборной, но он был уже звездой, а я – каким-то Васей из Черепа
14:58 Футбол Marca: нападающий «Барселоны» может перейти в «Зенит»
14:51 Хоккей Олег Знарок: Первый раунд уже никого не устроит, меня – тоже
14:45 ММА Емельяненко получил контракт от организации по кулачным боям Bare Knuckle FC
14:42 Футбол Валерий Непомнящий: Чем больше обращений к VAR, тем больше оплошностей допускают судьи
14:38 Футбол Сергей Юран: «Спартаку» сейчас может помочь только Черчесов
14:37 Хоккей Дилан Строум: Я чувствую, что укрепил свои позиции в НХЛ
14:35 Футбол В доме футболиста «Арсенала» найден труп вора
14:29 Биатлон Стал известен состав сборной России на летний чемпионат мира
14:21 Футбол ХК ЦСКА: Когда Капризов приходит на футбол, ЦСКА побеждает
14:15 Футбол «Реал» представил третью форму, она бирюзовая
14:06 Футбол Арбитр из Мальты Марио Сант назначен на матч «Нефтчи» – «Арсенал»
13:54 Футбол Состоялась жеребьевка предварительного раунда африканского отбора на ЧМ-2022
13:38 Футбол Дмитрий Черышев: У «Торпедо» хорошая команда, которая знает, что делает
13:33 Футбол «Милан» согласовал с «Фламенго» трансфер Дуарте
13:32 Футбол Сергей Юран: «Спартак» должен был отдать свои зарплаты «Тамбову»
13:26 Футбол «Барселона» хочет продлить контракт с Семеду
13:16 Футбол Эвра завершил карьеру
13:05 Футбол Кристиян Бистрович: Сейчас VAR сыграл на руку ЦСКА, а в следующем матче может помочь сопернику
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика