Емельяненко получил контракт от организации по кулачным боям Bare Knuckle FC Свой предыдущий бой российский боец провел в августе прошлого года.

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Российский боец Александр Емельяненко сообщил о том, что подписал контракт с компанией Bare Knuckle FC, которая проводит кулачные бои.

«Дорогие друзья, сегодня я получил контракт от компании Bare Knuckle. Сейчас я решаю вопросы с визами для выезда на турнир. Я в порядке, я в форме. Я буду радовать вас своими победами», – сказал Емельяненко на видео, записанном на стадионе «Торпедо» имени Эдуарда Стрельцова.

Отметим, что на позапрошлой неделе Емельяненко объявил, что проведет следующий бой в конце сентября или в начале октября в организации GFC.

Емельяненко не выступал с августа прошлого года, когда провел ничейный поединок с Тони Джонсоном на турнире World Fighting Championship Akhmat 50 в Москве.