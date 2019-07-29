Емельяненко получил контракт от организации по кулачным боям Bare Knuckle FC

Российский боец Александр Емельяненко сообщил о том, что подписал контракт с компанией Bare Knuckle FC, которая проводит кулачные бои.
«Дорогие друзья, сегодня я получил контракт от компании Bare Knuckle. Сейчас я решаю вопросы с визами для выезда на турнир. Я в порядке, я в форме. Я буду радовать вас своими победами», – сказал Емельяненко на видео, записанном на стадионе «Торпедо» имени Эдуарда Стрельцова.
Отметим, что на позапрошлой неделе Емельяненко объявил, что проведет следующий бой в конце сентября или в начале октября в организации GFC.
Емельяненко не выступал с августа прошлого года, когда провел ничейный поединок с Тони Джонсоном на турнире World Fighting Championship Akhmat 50 в Москве.
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