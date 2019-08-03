Джексон является главным кандидатом на бой с Емельяненко На счету американца 38 побед и 13 поражений.

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Американский боец Квинтон Джексон является самым вероятным кандидатом на бой с Федором Емельяненко из России на турнире Bellator в Японии, сообщает ТАСС.

Ранее стало известно, что следующий бой 42-летнего Емельяненко, скорее всего, пройдет под Новый год в Японии.

41-летний Джексон выступает в ММА с 1999 года. За 20 лет он провел 51 бой в разных организациях, в том числе UFC, и одержал 38 побед при 13 поражениях. В своем предыдущем поединке, который состоялся 29 сентября на турнире Bellator 206 в Сан-Хосе, Джексон победил нокаутом Вандерлея Силву из Бразилии.

В 2007-2008 годах Джексон был чемпионом UFC в полутяжелом весе.

Добавим, что после поражения от Райана Бэйдера в финале Гран-при Bellator Емельяненко подписал новый контракт с организацией.