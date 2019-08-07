Абдулманап Нурмагомедов: Много раз приглашал Макгрегора на Кавказ

Тренер Абдулманап Нурмагомедов рассказал о своем отношении к ирландцу Конору Макгрегору, который неоднократно неуважительно высказывался о нем перед боем с его сыном – чемпионом UFC в легком весе Хабибом Нурмагомедовым.
– Мы эту тему проехали, я простил его, – сказал Нурмагомедов-старший в интервью «Советскому спорту». – Я его много раз приглашал, он не приехал, к сожалению. Это его личное дело. Сомневается в безопасности. Очевидно, он не в курсе, что любой человек, приехавший на Кавказ, становится в первую очередь гостем, а не противником.
– А Хабиб как вашу идею оценил?
– Хабиб не может менять традиции дагестанцев. Такого быть не может, чтобы мы проявили негостеприимство. Мы всех встречаем, угощаем, провожаем.
Полностью интервью с Нурмагомедовым читайте в ближайшее время.
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