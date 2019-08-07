Магомедшарипов узнал соперника по турниру UFC в Бостоне - Советский спорт
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07 августа 2019 13:09ММАГичунцев Артур

Магомедшарипов узнал соперника по турниру UFC в Бостоне

Об этом сообщает ESPN со ссылкой на главу организации Дану Уайта.

Российский боец смешанного стиля Забит Магомедшарипов вернется в октагон грядущей осенью.

По словам функционера, уроженец Дагестана выступит на турнире в Бостоне, который пройдет 18 октября, а его соперником станет американец Кельвин Каттар.

Напомним, в рамках UFC россиянин провел 5 боев и одержал 5 побед. Что касается его соперника, то в активе Каттара 22 боя, 19 побед и три поражения.

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