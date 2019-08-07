Официально: Усман и Ковингтон проведут бой 2 ноября - Советский спорт
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07 августа 2019 18:58ММА

Официально: Усман и Ковингтон проведут бой 2 ноября

В крайнем поединке американец победил Роби Лоулера, а Усман одолел другого Тайорна Вудли и выиграл титул.

Чемпион UFC в полусреднем весе Камару Усман вернется в октагон этой осенью.

Как заявил глава организации Дана Уайт, его соперником станет американец Колби Ковингтон.

Функционер отметил, что их бой, скорее всего, пройдет на турнире в Нью-Йорке, который состоится 2 ноября.

«Да, это действительно так. Ковингтон – следующий соперник Усмана», – сообщил Уайт, чьи слова приводит ESPN.

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