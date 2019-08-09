Фролов – о бое Минеев – Исмаилов: Судьи приняли правильное решение Ранее Минеев заявил, что готов провести реванш против уроженца Дагестана, если ему предложат 10 млн рублей.

Российский боец смешанного стиля Артем Фролов высказался о поединке Магомеда Исмаилова и Владимира Минеева на турнире Fight Nights.

Отметим, что Фролов сразится против Исмаилова на турнире ACA, который пройдет в Москве 27 сентября.

– Вы разделяете мнение, что медийная раскрутка Исмаилова превышает его уровень как бойца?

– Не могу ответить на этот вопрос однозначно. Действительно, Исмаилов – один из самых популярных бойцов в России благодаря его собственной медийной деятельности. Он отлично себя преподносит. Но и как боец он хорошо показал себя в последнее время. Раньше он был «темной лошадкой», потому что у него не было серьезных соперников, а сейчас он продемонстрировал свой уровень.

– Вы видели его бой с Минеевым? Кто на ваш взгляд победил?

– Смотрел их бой. Думаю, что судьи приняли правильное решение, и ничья в этом бою – объективный результат, – цитирует Фролова News.ru.