Шевченко победила Кармуш, второй раз защитив титул UFC - Советский спорт
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11 августа 2019 08:37ММА

Шевченко победила Кармуш, второй раз защитив титул UFC

Представительница Киргизии Валентина Шевченко одержала победу над Лиз Кармуш из США на турнире UFC Fight Night 156, который прошел в ночь на 11 августа в уругвайском Монтевидео.

Поединок продолжался все пять раундов, по итогам которых единогласным решением судей победу одержала 31-летняя Шевченко - 50:45, 50:45, 50:45, во второй раз защитившая чемпионский титул.

После этого поединка на счету Шевченко стало 18 побед при 3 поражениях. Для Кармуш поражение стало седьмым в 20 поединках.

Добавим, что россиянин Алексей Кунченко потерпел первое поражение в карьере, единогласным решением уступив на турнире в Уругвае бразильцу Гилберту Бернсу – 29-28, 29-28, 29-28.

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