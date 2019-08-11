Валентина Шевченко: Неважно, Нуньес или кто-то еще, жду всех до единого в октагоне
Чемпионка UFC в наилегчайшем весе Валентина Шевченко прокомментировала победу над американкой Лиз Кармуш на турнире UFC Fight Night 156, который прошел в уругвайском Монтевидео.
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- Прежде всего моей стратегией было использовать все навыки и грамотно защищаться, потому что у нее очень необычные техника, стиль и тайминг. Поэтому я сделала все, чтобы уверенно забрать победу и не допустить никаких случайностей.
Что дальше? Я жду всех до единого, здесь в этом октагоне. Неважно, Аманда Нуньес или кто-то еще, я готова, - рассказала Шевченко в интервью пресс-службе UFC, видео которого опубликовано на официальном канале организации в YouTube.
Добавим, что после этого поединка на счету Шевченко стало 18 побед при 3 поражениях.
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