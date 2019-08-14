Штруве принял решение продолжить карьеру - Советский спорт
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14 августа 2019 10:28ММА

Штруве принял решение продолжить карьеру

Голландский тяжеловес Штефан Штруве принял решение продолжить карьеру.

Как сообщает ESPN ,7 декабря голландец проведет бой против Бена Ротвелла турнире на UFC on ESPN 7 в Вашингтоне.

«У Стефана была возможность отдохнуть и восстановить силы. Если вы помните, он никогда полностью не уходил. Он молод, ему всего 31 год. Думаю, после столь необходимого перерыва он понял, что любит спорт, соревнования, заново открыл свою страсть к борьбе на высшем уровне», - говорится в заявлении менеджера голландца Лекса МакМахона, которое опубликовало на своем сайте ESPN.

Напомним, что 31-летний голландец принял решение завершить карьеру после победы над Маркосом Рожерио да Лимой на турнире в Праге в феврале 2019 года.

Добавим, что на счету Штруве 22 поединка в UFC, в которых он потерпел девять поражений.

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