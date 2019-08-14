Оверим и Харрис возглавят турнир UFC в Вашингтоне - Советский спорт
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14 августа 2019 10:52ММА

Оверим и Харрис возглавят турнир UFC в Вашингтоне

Голландский тяжеловес UFC Алистар Оверим может провести следующий бой против американца Уолта Харриса.

Как сообщает ESPN со ссылкой на собственные источники, поединок между Оверимом и Харрислм станет главным на турнире UFC Fight Night, который пройдет 7 декабря.

Как отмечается, обе стороны предварительно согласились на бой в пять раундов.

Добавим, что UFC Fight Night планируется провести на Capital One Arena в Вашингтоне.

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