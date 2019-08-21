Джонс возглавил общий рейтинг бойцов UFC, Нурмагомедов - на втором месте Нурмагомедов сохранил второе место.

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Американский боец Джон Джонс стал лидером общего рейтинга бойцов UFC вне весовых категорий.

32-летний Джонс победил Тиаго Сантоса из Бразилии на турнире UFC 239 в Лас-Вегасе и защитил титул чемпиона в полутяжелой весовой категории. Второе место в рейтинге сохранил чемпион в легком дивизионе Хабиб Нурмагомедов. А на третью строчку поднялся американец Генри Сехудо, который владеет двумя поясами – в наилегчайшем и легчайшем весе.

Соперник Нурмагомедова по поединку на турнире UFC 242 в Абу-Даби – Дастин Порье – занимает восьмое место.

Бывший лидер рейтинга Даниэль Кормье опустился на седьмую позицию.

Рейтинг UFC вне весовых категорий

1. Джон Джонс (США)

2. Хабиб Нурмагомедов (Россия)

3. Генри Сехудо (США)

4. Стипе Миочич (США)

5. Аманда Нуньес (Бразилия)