Харитонов оказался тяжелее Митриона, Минаков – легче Айялы Перед турниром Bellator 225 состоялась процедура взвешивания.

В пятницу в Бриджпорте (США) состоялась процедура взвешивания перед турниром Bellator 225, в главных поединках которых примут участие два российских бойца – Сергей Харитонов и Виталий Минаков.

Харитонов (119,7 кг) оказался тяжелее своего соперника американца Мэтта Митриона (117 кг). Напомним, в феврале в феврале бойцам не удалось выявить победителя, поскольку их поединок был признан несостоявшимся из-за того, что Харитонов не смог продолжить бой после запрещенного удара Митриона в пах.

В свою очередь Виталий Минаков (118,8) оказался легче американца Хави Айялы. Напомним, в своем предыдущем поединке Минаков потерпел первое поражение в смешанных единоборствах, проиграв в реванше 44-летнему французу Чейку Конго.