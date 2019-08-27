Три бывших чемпиона М-1 выступят на турнире UFC в Китае в субботу 31 августа в Китае пройдет турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 157.

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В главном поединке бойцовского шоу бразильянка Джессика Андраде будет защищать пояс чемпионки промоушена в минимальном весе против китаянки Вейли Жанг.

В рамках этого турнира примут участие три российских спортсмена.

Легковес Дамир Исмагулов (18-2) сразится против бразильца Тиаго Мойзеса (12-3), полутяжеловес Хадис Ибрагимов (8-0) дебютирует в организации боем против южнокорейского спортсмена Да Юн Юнга (10-2), а представитель легчайшего дивизиона Мовсар Евлоев (11-0) подерется с китайцем Дженхконгом Лю (16-6).