Тренер Хабиба: Порье будет представлять опасность в ранних раундах Встреча состоится 7 сентября на турнире в Абу-Даби (ОАЭ).

Хавьер Мендес, тренер российского бойца UFC Хабиба Нурмагомедова, высказался о грядущем поединке против американца Дастина Порье.

«Хабиб находится в отличной форме! Он опережает график сгонки веса и уже абсолютно готов ментально. Могу сказать, что вы увидите лучшего Хабиба относительно его последнего выступления. Уверен в этом на сто процентов.

Любой боец высочайшего уровня может удивить своим прогрессом и планом на поединок. Например, как это сделал Конор . Однако Хабиб всегда готов к подобным сюрпризам.

Согласен ли с тем, что Порье будет представлять угрозу только в начале боя? Да, в этом я разделяю позицию отца Хабиба. Дастин будет опасен для нас в ранних раундах», – цитирует специалиста «РИА Новости».