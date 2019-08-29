Копылов выступит на турнире UFC в Москве Соперник российского бойца станет известен в ближайшее время.

Российский боец Роман Копылов проведет бой на турнире UFC, который пройдет 9 ноября в Москве, сообщает ТАСС.

«Контракт подписан, – заявил менеджер бойца Александр Скаредин. – В ближайшее время будет известен соперник».

Напомним, Копылов должен был дебютировать в UFC 20 апреля на турнире в Санкт-Петербурге, но снялся с него из-за травмы плеча.

Копылов был чемпионом Fight Nights Global в среднем весе. На его счету восемь побед в восьми проведенных боях в смешанных единоборствах. В своем предыдущем поединке 27 декабря 2018 года он победил Ясуби Эномото из Японии.

В феврале было объявлено о переходе Копылова в UFC.