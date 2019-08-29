Антонио Силва и Гонзага проведут кулачный бой Поединок состоится 19 октября.

Организация по проведению кулачных боев BKFC объявила об организации поединка между двумя бывшими бойцами UFC бразильцами Антонио Силвой и Габриэлем Гонзагой, сообщает Vmma.ru.

«Они дрались и побеждали лучших бойцов, и теперь они подерутся друг с другом, – заявил президент BKFC Дэвид Фельдман. – Тампа – это отличный бойцовский рынок, и мы рады возможности провести там еще один турнир».

Отметим, что на счету 39-летнего Силвы 19 побед и 12 поражений в смешанных единоборствах, в которых он не выступает с июня 2017 года после поражения от Виталия Минакова на турнире Fight Nights Global.

40-летний Гонзага одержал в ММА 17 побед при 12 поражениях. В мае прошлого года он проиграл Александру Емельяненко на турнире RCC 2.

Бой Силвы и Гонзаги пройдет 19 октября на турнире BKFC 8 в Тампе.