Роман Копылов: Федор Емельяненко - сильный спортсмен и очень хороший человек Российский боец Роман Копылов рассказал, кто был для него примером в спорте.

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— Думаю, я никого не удивлю, если скажу, что это Фёдор Емельяненко. В то время он уже был культовым бойцом на пике карьеры, и его бои меня вдохновляли. Человек, который столько лет был чемпионом, заслуживает восхищения, — приводит слова Копылова News.ru.

Напомним, что Копылов был чемпионом Fight Nights Global в среднем весе. На его счету восемь побед в восьми проведенных боях в смешанных единоборствах. В своем предыдущем поединке 27 декабря 2018 года он победил Ясуби Эномото из Японии.

В феврале было объявлено о переходе Копылова в UFC.