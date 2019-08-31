Россиянин Исмагулов победил бразильца Мойзеса на турнире UFC в Китае Российский боец смешанного стиля легкой весовой категории Дамир Исмагулов одержал победу на турнире UFC Fight Night 157 в Китае.

Соперником россиянина был бразилец Тиаго Мойзес. Бой продлился все три раунда и судьи единогласным решением присудили победу Исмагулову.

За весь поединок Дамир нанес 195 ударов по сопернику, 55 из которых были акцентированными. Мойзес нанес всего 119 ударов (32 - акцентированные). Также Исмагулову удалось один раз послать оппонента в нокдаун.

Эта победа стала для российского спортсмена 19-й в профессиональной карьере при одном поражении.

В UFC Исмагулов выступает с 2018 года. За это время в сильнейшей лиге мира он провел три победных схватки. До этого он выступал в России в организации М-1, где был чемпионом в легком весе.