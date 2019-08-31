Россиянин Ибрагимов неудачно дебютировал в UFC, проиграв южнокорейскому бойцу Российский боец смешанного стиля полутяжелой весовой категории Хадис Ибрагимов проиграл южнокорейцу Да Юн Юнгу на турнире UFC Fight Night 157 в Китае.

В первом раунде Ибрагимов доминировал, а во втором он очень быстро устал. В третьем раунде азиатскому бойцу удалось победить сабмишеном.

Отметим, что для обоих бойцов этот поединок был дебютным в рамках UFC. Ибрагимов потерпел первое поражение в карьере при восьми победах.