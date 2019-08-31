Орловский – о подготовке Нурмагомедова: Он от всех скрывался, шкерился Ранее уроженец Дагестана заявил, что тренировался почти 100 дней.

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Белорусский боец UFC Андрей Орловский высказался о поединке Хабиба Нурмагомедова с американцем Дастином Порье.

«У него был нормальный тренировочный лагерь, вроде. Но я ни одной из его тренировок не видел. Он от всех скрывался, шкерился. Поэтому посмотрим», – заявил Орловский во время прямого эфира в Instagram.

Россиянин Нурмагомедов, владеющий титулом чемпиона в легком весе, встретится с американцем Дастином Порье на турнире в Абу-Даби (ОАЭ), который пройдет 7 сентября.