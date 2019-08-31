Андраде проиграла Вейли в бою за звание чемпионки UFC

Сегодня, 31 августа, состоялся очередной турнир UFC, где главным поединком вечера стал бой с участием Джессики Андраде.
Спортсменка из Бразилии, владевшая титулом чемпионки в минимальном весе, проиграла Чжан Вейли из Китая. Встреча завершилась техническим нокаутом на 42-й секунде.
В соглавном поединке Джинлян Ли победил Элизеу Залески техническим нокаутом в третьем раунде.
Отметим, что россиянин Дамир Исмагулов оказался сильнее Тиаго Мойзеса, а другой представитель РФ – Хадис Ибрагимов потерпел поражение от Да Юн Уна. Это был первый бой для Ибрагимова в UFC.
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