Андраде проиграла Вейли в бою за звание чемпионки UFC - Советский спорт
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31 августа 2019 17:37ММАГичунцев Артур

Андраде проиграла Вейли в бою за звание чемпионки UFC

Турнир прошел в Шеньчжене (Китай).

Сегодня, 31 августа, состоялся очередной турнир UFC, где главным поединком вечера стал бой с участием Джессики Андраде.

Спортсменка из Бразилии, владевшая титулом чемпионки в минимальном весе, проиграла Чжан Вейли из Китая. Встреча завершилась техническим нокаутом на 42-й секунде.

В соглавном поединке Джинлян Ли победил Элизеу Залески техническим нокаутом в третьем раунде.

Отметим, что россиянин Дамир Исмагулов оказался сильнее Тиаго Мойзеса, а другой представитель РФ – Хадис Ибрагимов потерпел поражение от Да Юн Уна. Это был первый бой для Ибрагимова в UFC.

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