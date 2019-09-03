Бой Харитонов – Вассел возглавит турнир Bellator 234 Стал известен следующий соперник российского тяжеловеса Сергея Харитонова.

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В главном бою вечера на Bellator 234, который пройдет 14 ноября в Тель-Авиве (Израиль) на арене «Менора Мивтахим», Харитонов встретится с британцем Линтоном Васселом.

Напомним, что 24 августа Харитонов победил Мэтта Митриона нокаутом во втором раунде в рамках турнира Bellator 225.

Добавим, что серия поражений двукратного претендента на звание чемпиона Bellator в полутяжелом весе Вассела достигла трех боев. В последнем своем поединке, который состоялся в марте этого года, 36-летний британец проиграл единогласным решением судей Валентину Молдавскому.