Бой Харитонов – Вассел возглавит турнир Bellator 234

В главном бою вечера на Bellator 234, который пройдет 14 ноября в Тель-Авиве (Израиль) на арене «Менора Мивтахим», Харитонов встретится с британцем Линтоном Васселом.
Напомним, что 24 августа Харитонов победил Мэтта Митриона нокаутом во втором раунде в рамках турнира Bellator 225.
Добавим, что серия поражений двукратного претендента на звание чемпиона Bellator в полутяжелом весе Вассела достигла трех боев. В последнем своем поединке, который состоялся в марте этого года, 36-летний британец проиграл единогласным решением судей Валентину Молдавскому.
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