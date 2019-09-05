Волков прокомментирует бой Нурмагомедова и Порье Об этом сообщает Sports.ru.

7 сентября российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов проведет поединок против американца Дастина Порье. Их встреча станет главным событием турнира UFC в Абу-Даби (ОАЭ).

Согласно источнику, Первый канал, который покажет этот поединок в прямом эфире, назначил комментаторов. Согласно источнику, это действующие бойцы UFC, представляющие Россию – Александр Волков и Сергей Хандожко. Отмечается, что вместе с ними будет работать комментатор Александр Садоков.

Добавим, что Нурмагомедов – действующий чемпион лиги в легком весе. На данный момент в его активе 27 боев и 27 побед.