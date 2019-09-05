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05 сентября 2019 15:13ММАГичунцев Артур

Тухугов изъявил желание подраться с Макгрегором

Уроженец Чечни проведет поединок в эту субботу.

Российский боец UFC Зубайра Тухугов хочет провести бой против ирландца Конора Макгрегора.

Напомним, спортсмен из РФ вступил в конфликт с бывшим чемпионом лиги после его поражения от Хабиба Нурмагомедова осенью 2018 года. Тухугов, оказавшись в октагоне, обменялся ударами с Макгрегором во время потасовки.

«Да, я хочу этот бой, я готов. Но мне нужно провести еще два-три поединка. Лобов? Этот бой мог бы быть интересным, но он боец ниже среднего », – цитирует Тухугова ТАСС.

7 сентября россиянин проведет бой против британца Лерона Мерфи. Их встреча пройдет на турнире UFC в Абу-Даби (ОАЭ).

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