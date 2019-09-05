Шлеменко уступил американскому бойцу и потерпел 13-е поражение в карьере - Советский спорт
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05 сентября 2019 18:54ММАГичунцев Артур

Шлеменко уступил американскому бойцу и потерпел 13-е поражение в карьере

Поединок прошел во Владивостоке.

Сегодня, 5 сентября, российский боец смешанного стиля Александр Шлеменко проиграл американцу Крису Ханикатту на турнире Roscongress Vladivostok Combat Night.

Встреча прошла всю дистанцию. По итогам пяти раундов судьи отдали победу представителю США,

Таким образом, 35-летний уроженец Омска потерпел 13-е поражение в карьере, а его соперник одержал 12-ю победу в 16-ти поединках.

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