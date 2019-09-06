Виталий Минаков: Уверен, что Хабиб выиграет, так как знаю, как он готовится

- Уверен, что Хабиб выиграет, так как знаю, как он готовится. Вряд ли кто-то еще из бойцов сможет выполнить такой объем работы в октагоне, как Нурмагомедов, - приводят слова Минакова «Известия».
Напомним, что поединок между Нурмагомедовым и временным чемпионом организации Порье состоится 7 сентября в Абу-Даби (ОАЭ). Этот бой станет для российского бойца первым после девятимесячной дисквалификации.
Нурмагомедов выиграл все 27 своих предыдущих поединков, на счету 30-летнего Порье 25 побед, пять поражений, а один его бой признан несостоявшимся.
Отметим, что для Нурмагомедова это будет вторая защита чемпионского пояса. В октябре прошлого года он победил ирландца Конора Макгрегора.
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