Виталий Минаков: Уверен, что Хабиб выиграет, так как знаю, как он готовится - Советский спорт
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06 сентября 2019 01:20ММА

Виталий Минаков: Уверен, что Хабиб выиграет, так как знаю, как он готовится

Российский тяжеловес Виталий Минаков – о предстоящем поединке между чемпионом UFC в легком весе Хабибом Нурмагомедовым и американцем Дастином Порье.

- Уверен, что Хабиб выиграет, так как знаю, как он готовится. Вряд ли кто-то еще из бойцов сможет выполнить такой объем работы в октагоне, как Нурмагомедов, - приводят слова Минакова «Известия».

Напомним, что поединок между Нурмагомедовым и временным чемпионом организации Порье состоится 7 сентября в Абу-Даби (ОАЭ). Этот бой станет для российского бойца первым после девятимесячной дисквалификации.

Нурмагомедов выиграл все 27 своих предыдущих поединков, на счету 30-летнего Порье 25 побед, пять поражений, а один его бой признан несостоявшимся.

Отметим, что для Нурмагомедова это будет вторая защита чемпионского пояса. В октябре прошлого года он победил ирландца Конора Макгрегора.

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