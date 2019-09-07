В бою Тухугов – Мерфи зафиксирована ничья Впереди – бой Нурмагомедова и Порье.

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На UFC 242 в Абу-Даби российский боец полулегкого веса Зубайра Тухугов не смог победить новичка промоушена Лерона Мерфи.

В их поединке зафиксирована ничья – 29:28, 28:29, 28:28.

Теперь на счету россиянина три победы, одно поражение и одна ничья.