В бою Тухугов – Мерфи зафиксирована ничья - Советский спорт
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07 сентября 2019 21:18ММАКоноплев Александр

В бою Тухугов – Мерфи зафиксирована ничья

Впереди – бой Нурмагомедова и Порье.

На UFC 242 в Абу-Даби российский боец полулегкого веса Зубайра Тухугов не смог победить новичка промоушена Лерона Мерфи.

В их поединке зафиксирована ничья – 29:28, 28:29, 28:28.

Теперь на счету россиянина три победы, одно поражение и одна ничья.

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