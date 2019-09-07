В бою Тухугов – Мерфи зафиксирована ничья

На UFC 242 в Абу-Даби российский боец полулегкого веса Зубайра Тухугов не смог победить новичка промоушена Лерона Мерфи.
В их поединке зафиксирована ничья – 29:28, 28:29, 28:28.
Теперь на счету россиянина три победы, одно поражение и одна ничья.
Хабиб, Черчесов и Медведев. Сравнивает Кушанашвили Пламенный трибун, он же – полемичный обозреватель – об актуальном в сегодняшнем спорте. 06.09.2019 18:45 ММА Кушанашвили Отар Российского финала не будет. Рублев проиграл в четвертом круге US Open Вы уже размечтались о возможном российском финале на US Open? Увы, Андрей Рублев не смог составить компанию Даниилу Медведеву в восьмерке лучших на Открытом чемпионате США. В четвертом раунде он уступил Маттео Берреттини из Италии – 1:6, 4:6, 6:7 (6:8). 03.09.2019 06:00 Теннис Мысин Николай Главный соперник Хабиба – сам Хабиб. Что может помешать Нурмагомедову в бою против Порье Обозреватель «Советского спорта» Сергей Ващенко уверен, что американец Дастин Порье намного опаснее Конора Макгрегора. Чемпиону UFC в легком весе Хабибу Нурмагомедову будет не так просто его сломить. 05.09.2019 21:15 ММА Ващенко Сергей Валиева упала, но Тутберидзе все равно выиграла. Новый сезон стартовал Первым этапом юниорского Гран-при открылся мировой сезон-2019/20. После короткой программы лидирует 13-летняя россиянка, но не Камила Валиева, а Майя Хромых. 22.08.2019 21:47 Фигурное катание Тигай Лев Экскурсия окончена. Кокорин и Мамаев возвращаются из заключения в футбол Несмотря на пропуск длиною почти в год – уверен, что именно в футбол. Неважно в каком качестве. Ресоциализация иным путем для них – думаю, невозможна. 06.09.2019 11:30 Футбол Андронов Алексей Валиева: сразу 200 – и с четверным. Наша новая звезда побеждает в Куршевеле 13-летняя Камила Валиева выиграла 1-й этап юниорского Гран-при-2019. Россиянка чисто исполнила четверной тулуп и преодолела гроссмейстерский рубеж в 200 баллов. 24.08.2019 08:42 Фигурное катание Тигай Лев Олег Знарок: Удалений у нас слишком много Главный тренер «Спартака» Олег Знарок после поражения от «Динамо» в овертайме (2:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ поделился впечатлениями от игры. 06.09.2019 23:00 Хоккей Григорьевская Юлия Спартак Гогниев: Больше всего в Осетии хотели попасть на ЦСКА На этой неделе была сформирована сетка Кубка России. 06.09.2019 13:30 Футбол Артамонов Антон Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшего Кубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов. 27.03.2019 19:47 Биатлон Тигай Лев Туктамышева учит четверной и помогает Лазукину с акселем В преддверии нового сезона подопечные Алексея Мишина показали свои новые программы. 23.08.2019 18:52 Фигурное катание Татьянин Михаил