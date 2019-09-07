Абдурахимову сломали нос в бою UFC

Российский боец UFC Шамиль Абдурахимов уступил американцу Кертису Блейдсу в поединке UFC 242.
Во втором раунде россиянину сломали нос. Таким образом бой завершился техническим нокаутом в пользу американца.
Для Блейдса это 13-я победа в профессиональной карьере.
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