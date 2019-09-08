Эдуард Вартанян: Не думаю, что у Порье были шансы против Хабиба Боец смешанных единоборств Эдуард Вартанян – о победе Хабиба Нурмагомедова над Дастином Порье на .

– Хабиб выиграл первый и второй раунды, в третьем бой закончил. То есть, его преимущество не вызывало сомнений, – говорит Эдуард Вартанян в интервью «Советскому спорту».

– Но Порье все это, видимо, хорошо знал, все сильные стороны и тактику соперника, но ничего с этим сделать не смог.

– Так и есть. Значит, Хабиб сильнее. Победа Хабиба была ожидаемой, и он выиграл. Не думаю, что у Порье были какие-то шансы.