Эдуард Вартанян: Не думаю, что у Порье были шансы против Хабиба

– Хабиб выиграл первый и второй раунды, в третьем бой закончил. То есть, его преимущество не вызывало сомнений, – говорит Эдуард Вартанян в интервью «Советскому спорту».
– Но Порье все это, видимо, хорошо знал, все сильные стороны и тактику соперника, но ничего с этим сделать не смог.
– Так и есть. Значит, Хабиб сильнее. Победа Хабиба была ожидаемой, и он выиграл. Не думаю, что у Порье были какие-то шансы.
Сезон откроет Валиева – новая претендентка на олимпийское золото от Тутберидзе Сегодня в Куршевеле стартует первый этап юниорского Гран-при, где Россию будет представлять Камила Валиева, наша 13-летняя кандидатка в чемпионки Пекина-2022. 22.08.2019 09:00 Фигурное катание Тигай Лев Экскурсия окончена. Кокорин и Мамаев возвращаются из заключения в футбол Несмотря на пропуск длиною почти в год – уверен, что именно в футбол. Неважно в каком качестве. Ресоциализация иным путем для них – думаю, невозможна. 06.09.2019 11:30 Футбол Андронов Алексей Прощай, легенда. Умер Халвард Ханеволд. Ему было 49 В норвежском Аскере на 50-м году жизни скончался трехкратный олимпийский чемпион Халвард Ханеволд. Причина смерти пока не называется. 03.09.2019 22:15 Биатлон Мысин Николай Гран-при-2019: Медведева разошлась с Загитовой, но попала под Трусову с Кихирой Если посмотреть на состав турниров коммерческой серии в начале нового сезона, то быстро понимаешь: такого крутого Гран-при мы с вами еще не видели. 12.07.2019 15:00 Фигурное катание Тигай Лев Борис Майоров: Ткачев будет не хуже Гусева В воскресенье стартовал 12-й сезон КХЛ. Команды провели по 1-2 матча. Эксперт «Советского спорта», двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров отвечает на актуальные вопросы КХЛ. 05.09.2019 19:30 Хоккей Домрачев Владислав Олег Знарок: Удалений у нас слишком много Главный тренер «Спартака» Олег Знарок после поражения от «Динамо» в овертайме (2:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ поделился впечатлениями от игры. 06.09.2019 23:00 Хоккей Григорьевская Юлия Российского финала не будет. Рублев проиграл в четвертом круге US Open Вы уже размечтались о возможном российском финале на US Open? Увы, Андрей Рублев не смог составить компанию Даниилу Медведеву в восьмерке лучших на Открытом чемпионате США. В четвертом раунде он уступил Маттео Берреттини из Италии – 1:6, 4:6, 6:7 (6:8). 03.09.2019 06:00 Теннис Мысин Николай На трибуне становится тише. Александр Тихонов покидает большую биатлонную политику Уход Александра Тихонова из большой биатлонной политики – главный итог тренерского Совета СБР. 04.04.2019 14:30 Биатлон Охотников Степан У Мактавиша проблемы. «Спартак» уничтожил «Локомотив» «Спартак» оказался сильнее «Локомотива». Фиаско Мактавиша в первом матче в КХЛ. 04.09.2019 22:00 Хоккей Костяев Иван Медведев показал средний палец трибунам. А после – обыграл Фелисиано Лопеса Даниил Медведев впервые в карьере пробился в 1/8 финала Открытого чемпионата США. В субботу рано утром по московскому времени он победил Фелисиано Лопеса – 7:6 (7:1), 4:6, 7:6 (9:7), 6:4. 31.08.2019 14:26 Теннис Мысин Николай