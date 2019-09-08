Тренер Нурмагомедова: План на бой выполнен, это был отличный поединок - Советский спорт
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08 сентября 2019 08:53ММА

Тренер Нурмагомедова: План на бой выполнен, это был отличный поединок

Хавьер Мендес, тренер Хабиба Нурмагомедова, подвел итог поединка за титул чемпиона UFC с Дастином Порье.

- План на бой выполнен. Это был отличный поединок, Хабиб неоспоримо лучший, - цитирует специалиста ТАСС.

В минувшую субботу, 7 августа, Нурмагомедов одержал победу над американцем в рамках турнира UFC 242.

Добавим, что эта победа стала 12-й для российского бойца в UFC, всего Нурмагомедов провел 28 боев по правилам смешанных единоборств, одержав победы во всех из них.

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