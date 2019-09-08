Тренер Нурмагомедова: План на бой выполнен, это был отличный поединок

- План на бой выполнен. Это был отличный поединок, Хабиб неоспоримо лучший, - цитирует специалиста ТАСС.
В минувшую субботу, 7 августа, Нурмагомедов одержал победу над американцем в рамках турнира UFC 242.
Добавим, что эта победа стала 12-й для российского бойца в UFC, всего Нурмагомедов провел 28 боев по правилам смешанных единоборств, одержав победы во всех из них.
«Шахматы» Медведева и юбилей Серены. Чем уже запомнился US Open На Открытом чемпионате США определились полуфиналисты. И в их числе есть один россиянин – Даниил Медведев продолжает свое чудо-лето! «Советский спорт» – о его последних успехах, вылете Федерера и Джоковича и юбилейной победе Серены. 05.09.2019 16:30 Теннис Мысин Николай Александр Тихонов: Родченков? Кто назначил человека, выпущенного из дурдома, на такую должность? Четырехкратный олимпийский чемпион прокомментировал информацию от экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова. 11.06.2019 21:30 Биатлон Волохов Юрий Эдуард Вартанян: Прогнозировал победу Хабиба в четвертом раунде, а он победил уже в третьем Боец смешанных единоборств Эдуард Вартанян – о победе Хабиба Нурмагомедова над Дастином Порье. 08.09.2019 01:32 ММА Волохов Юрий «Не нужно делать выводы по одной игре». Что говорили Знарок и Мактавиш после матча Тренеры «Локомотива» и «Спартака» подвели итоги матча. 04.09.2019 23:30 Хоккей Костяев Иван Под присмотром отца и при полной поддержке ОАЭ. Хабиб подерется с Порье в Абу-Даби На турнире UFC 242 Хабиб Нурмагомедов проведет свой 28-й поединок в карьере. Соперник – не из простых. 07.09.2019 10:15 ММА Ващенко Сергей Александр Шлеменко: Порье допустил ошибку – много сил потратил на удушение Хабиба Боец смешанных единоборств Александр Шлеменко - о победе Хабиба Нурмагомедова над Дастином Порье. 08.09.2019 00:49 ММА Волохов Юрий Лю ответила Валиевой четверным лутцем. Американка тоже выиграла этап Гран-при В США на 2-м турнире юниорской серии Гран-при Алиса Лю первой в истории женского катания сделала в одной программе и тройной аксель, и прыжок в четыре оборота. 01.09.2019 13:40 Фигурное катание Тигай Лев Сезон откроет Валиева – новая претендентка на олимпийское золото от Тутберидзе Сегодня в Куршевеле стартует первый этап юниорского Гран-при, где Россию будет представлять Камила Валиева, наша 13-летняя кандидатка в чемпионки Пекина-2022. 22.08.2019 09:00 Фигурное катание Тигай Лев Порье оказался лучше Конора, но Хабиб его «задушил» «Советский спорт» о победе чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова над американцем Дастином Порье в главном событии турнира UFC 242, который прошел в Абу-Даби. 08.09.2019 00:38 ММА Усачев Владислав Экскурсия окончена. Кокорин и Мамаев возвращаются из заключения в футбол Несмотря на пропуск длиною почти в год – уверен, что именно в футбол. Неважно в каком качестве. Ресоциализация иным путем для них – думаю, невозможна. 06.09.2019 11:30 Футбол Андронов Алексей