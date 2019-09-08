Американец Ли: Хабиб, сейчас твое время. Уважаю В эти выходные уроженец Дагестана одержал 27-ю победу в карьере.

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Американский боец UFC Кевин Ли прокомментировал результат поединка между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и представителем США Дастином Порье.

Напомним, встреча прошла на турнире в Абу-Даби (ОАЭ) и завершилась победой Нурмагомедова удушающим приемом в третьем раунде.

«Не могу хейтить и лить грязь на этот бой. Хабиб, сейчас твое время. Уважаю», – написал Ли в своем Instagram.

Ранее сообщалось, что чемпион UFC в легком весе проведет следующий бой против американца Тони Фергюсона.