Гэтжи – Макгрегору: Ты дерьмовый человек, отец и муж Ирландец хочет вернуться в октагон до конца 2019 года.

Загрузка... Американский боец UFC Джастин Гэтжи раскритиковал Конора Макгрегора, который потребовал организовать реванш с россиянином Хабибом Нурмагомедовым. «Ты все потерял. Ты дерьмовый человек, отец и муж. Пошел ты», – написал Гэтжи в своем Twitter. Напомним, Макгрегор проиграл Нурмагомедову в октябре 2018 года удушающим приемом. Ранее президент UFC Дана Уайт отметил, что в организации не собираются обсуждать реванш, поскольку россиянин, скорее всего, подерется с американцем Тони Фергюсоном.