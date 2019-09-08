Сергей Харитонов: Фергюсон более серьезный соперник. Я жду этого боя В последний раз представитель США проигрывал в 2012 году. Это случилось в поединке с Майклом Джонсоном.

Известный российский боец смешанного стиля Сергей Харитонов высказался о возможном поединке Хабиба Нурмагомедова и американца Тони Фергюсона.

«Следующий бой, скорее всего, будет с Тони Фергюсоном. Я жду этого боя, мне кажется, что он будет интереснее поединка с Порье. Я считаю Фергюсона более серьезным соперником для Хабиба», – цитирует Харитонова ТАСС.

В эту субботу россиянин победил американца Дастина Порье и защитил титул чемпиона в легком весе.

Добавим, что Хабиб и Тони должны были подраться два раза. Впервые их поединок был сорван из-за госпитализации россиянина, а второй бой не состоялся из-за травмы американца.