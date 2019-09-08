Бен Аскрен: Хабиб – зверь. Жду его бой против Фергюсона Уроженец Дагестана провел за всю карьеру в ММА 27 боев и одержал 27 побед.

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Австралийский боец UFC Бен Аскрен поделился эмоциями после поединка Хабиба Нурмагомедова и Дастина Порье.

Напомним, встреча прошла на турнире в Абу-Даби (ОАЭ) и завершилась победой Нурмагомедова удушающим приемом в третьем раунде.

«Ого! Хабиб заставил Порье сдаться. Он просто зверь. Жду его поединка против Фергюсона. Чем раньше состоится этот бой, тем лучше», – написал Аскрен в своем Twitter.

Нурмагомедов – чемпион UFC в легком весе. Что касается Фергюсна, то он владел временным титулом и в последний раз проигрывал в 2012 году. На данный момент его победная серия составляет 12 боев.