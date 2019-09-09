Дата следующего боя Емельяненко не утверждена В июне российский боец подписал новый контракт с Bellator.

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Дата проведения следующего боя Федора Емельяненко пока не утверждена, сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на пресс-службу спортсмена.

В июне 42-летний российский боец подписал новый контракт с организацией Bellator. В воскресенье журналист The Athletic Джош Гросс написал в твиттере, что 29 декабря Емельяненко проведет в Японии бой с Квинтоном Джексоном.

«Дата проведения следующего боя Федора Емельяненко пока не утверждена. Ведутся переговоры», – заявили в пресс-службе Емельяненко.

Отметим, что Гросс добавил, что бой с Джексоном станет последним для российского бойца в Японии.

В январе Емельяненко дошел до финала Гран-при Bellator, где потерпел поражение от американца Райана Бейдера.