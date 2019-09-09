Президент UFC готов организовать бой Нурмагомедов – Сен-Пьер - Советский спорт
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09 сентября 2019 12:28ММАГичунцев Артур

Президент UFC готов организовать бой Нурмагомедов – Сен-Пьер

В феврале этого года последний объявил о завершении карьеры.

Глава UFC Дана Уайт положительно отреагировал на вопрос о возможном поединке россиянина Хабиба Нурмагомедова и легендарного канадца Жоржа Сен-Пьера.

Ранее уроженец Дагестана, владеющий титулом в легком весе, заявил, что хотел бы провести бой против Сен-Пьера на турнире в Нью-Йорке.

В эту субботу, 7 сентября, Нурмагомедов одолел американца Дастина Порье. После поединка Уайт сообщил, что следующим соперником россиянина станет другой боец из США – Тони Фергюсон.

Добавим, что Сен-Пьер в рамках UFC одержал 20 побед и потерпел два поражения.

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