Виталий Минаков: Фергюсон – очень жесткий боец. Его бой с Хабибом буду смотреть в сильном напряжении

Российский боец Bellator Виталий Минаков высказался о возможном поединке Хабиба Нурмагомедова и американца Тони Фергюсона.
«Я считаю Тони Фергюсона самым опасным соперником для Хабиба. У них три раза не получилось противостояние, видимо, по чьей-то высокой внеземной воле. Три отмены этого боя вносят дополнительную интригу.
Фергюсон – очень жесткий боец. Думаю, что этот бой все мы будем смотреть в сильном напряжении. Я бы уже не говорил здесь категорично о шансах в пользу Хабиба. Это будет шахматная партия двух гроссмейстеров», – цитирует бывшего чемпиона Bellator News.ru.
В минувшие выходные Нурмагомедов победил американца Дастина Порье на турнире UFC в Абу-Даби (ОАЭ), после чего президент лиги Дана Уайт сообщил, что россиянин может встретиться с Фергюсоном, если последний даст согласие на бой.
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