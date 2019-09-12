Вице-президент UFC по России: У нас принято следить за словами, что не так уж и плохо Вице-президент UFC по России и СНГ Андрей Громковский рассказал, что объединяет действующего чемпиона в легком весе Хабиба Нурмагомедова и легендарного Федора Емельяненко.

- Наверное, есть вещи, присущие русской культуре. Она подразумевает уважительное отношение к оппонентам. Неслучайно в России треш-ток не очень распространен в отличие от англосаксонских стран. У нас же принято следить за словами, что не так уж и плохо, - выразил мнение Громковский в интервью RT.

Напомним, что в минувшую субботу на турнире UFC 242 в Абу-Даби Нурмагомедов одержал победу над американцем Дастином Порье удушающим приемом в третьем раунде.